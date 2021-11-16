Школьник из Одессы совершил поступок, на который отважится не каждый взрослый, с его помощью полицейские нашли и задержали виновника аварии, который скрылся с места.

12-летний Кирилл стал очевидцем ДТП, которое надавно случилось на Люстдорфской дороге. Мальчик запомнил номерной знак сбежавшего виновника аварии и сразу сообщил всю информацию праоохранителям. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Копы поблагодарили школьника.

«Спасибо Кириллу за неравнодушие, высокое общественное сознание и помощь полиции", – говорится в сообщении.

Напомним, что 12 ноября на углу Люстдорфской дороги и Левитана машина сбила человека. От удара пешехода откинуло на другой автомобиль Toyota, который двигался по крайней правой полосе. Водитель скрылся с места аварии.

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