Аюрведический терапевт Мария Ланг сделала расклад таро и сообщила, что до конца марта Одессу ждут обстрелы, в частности, это будет центр и поселок Котовского.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Одесса сейчас находится под угрозой, каждую ночь подвергается вражеским атакам. Давайте посмотрим, что ждет одесситов до конца этого месяца на последние 2 недели марта, есть ли серьезные угрозы, можно ли их избежать и как себя правильно вести.

К большому сожалению, до конца марта Одессу ждут обстрелы. Также на третьей неделе марта вспыхнет какой-то очень серьезный конфликт в руководстве города, этот конфликт может привести к изменениям во власти, кто-то может лишиться всего. Но самое ужасное, что обстрелы и взрывы будут до конца марта продолжаться.

Будут попадания в центре города больше всего и поселок Котовского вероятность, опять прилет шахедов, просто вот не увидят его, пропустят, не смогут его сбить. Вот не заметят его, может, он будет даже совсем небольшим и ему удастся пролететь. В центре ожидается разрушение какого-то здания. Смертей не показано.

Поселок Котовского, просто попадание в какое-то здание, жертв людей не должно быть. Скорее всего, что это будет или инфраструктура, или какое-то коммерческое здание, или какой-то склад, потому что его локацию сдадут. То есть это конкретно будет сдача координат, по которым нужно ударить. Это произойдет на поселке Котовского.

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