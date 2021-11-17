Стали известны подробности несчастья с 4-летним мальчиком, который выпал из окна квартиры в Черноморске и остался жив.

Сообщает Politeka со ссылкой на Teleram-канал «Новости Одесса».

Мать ребенка зовут Любовь, у нее четверо детей. После развода женщина была вынуждена с детьми переехать в Черноморск, потому что ее квартира в Одессе не пригодна для жилья. Сейчас вся семья живет у знакомых. По ночам Люба работает в такси, а за детьми присматривает дедушка.

В то утром дедушка ушел в неизвестном направлении, а Дима остался с братом.

«Старший был на кухне. А младший в другой комнате возле системного блока компьютера. Он залез на блок, затем на подоконник, потом открыл окно и оперся на сетку. Так и выпал», — рассказала подробности происшествия мама.

Сейчас Дима находится в реанимации и если его перевести в обычное отделение, то матери нужно остаться с ним. Но это невозможно, так как трое детей останутся без присмотра.

Люба уверяет, что сейчас с ее 4-летним сынишкой все в порядке. Медики провели полное обследование: сделали КТ внутренних органов и головного мозга и ничего не обнаружили.

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