Політолог та військовослужбовець ЗСУ Руслан Бізяєв заявив, що спочатку треба вирішити питання демобілізації, реабілітації тощо, а вже потім думати про референдум щодо мирного плану, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у програмі «Діалоги» з Русланом Бортником.

На думку гостя програми, перш ніж виносити будь-який мирний план США на референдум, треба знайти відповіді на низку внутрішніх питань. У приклад він наводить розмінування цих званих демілітаризованих зон, а також демобілізацію, процес соціальної адаптації, працевлаштування, фінансування. Питання є, підкреслює експерт, навіть до можливостей нашої медичної системи, адже йдеться не лише про протезування, більше навіть про психологію, щоб людина пройшла реабілітацію і не стала соціально небезпечною у мирний час.

«А ви кажете про проведення референдумів... До цих референдумів ще дожити треба в такій ситуації. Ось чому я вважаю, що, доки не будуть надані відповіді на ці питання, підписання угоди неможливе фактично. Тому що це буде рівнозначно пострілу в Гаврила Принципа в Сараєво, коли на зміну одній війні прийде друга, наслідки якої ще навіть ніхто не уявляє», – попереджає Руслан Бізяєв.

До того ж, додає експерт, найбільша проблема не в територіальному питанні, здача Донбасу не вирішить жодного завдання. Натомість, констатує він, у такому разі виникне перепочинок, після якого піде низка наступних проблем, адже контури протистояння між Україною та росією нікуди не поділися.

«Це створить лише проблему, не вирішення. Тому що метою так званого сво був не Донбас, а повернення України як частини нової російської імперії чи Радянського Союзу», – наголошує Руслан Бізяєв.

Як повідомляла Politeka, Друзенко заявив, що демократія в Україні під загрозою через такі рішення, як засекречення даних про СЗЧ.

Також Politeka писала про те, що Дубина розповів, як технології змінили хід бойових дій: «Перебувати там піхоті немає сенсу».





