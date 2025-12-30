Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах гарантує безпеку, підтримку та впевненість у складний період.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах розпочала роботу в межах міської програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Відповідна ініціатива орієнтована на тих, хто втратив житло через бойові дії, а також на літніх громадян і людей з обмеженою мобільністю. Мета — створити безпечні умови проживання та забезпечити базові ресурси для найуразливіших груп населення.

Програма передбачає компенсації за пошкоджене житло, фінансову допомогу на оренду та облаштування тимчасових помешкань. Місцева влада організовує модульні містечка з усіма необхідними зручностями, а соціальні фахівці супроводжують літніх людей і осіб з інвалідністю під час оформлення документів.

Для отримання підтримки потрібно подати паспорт, ідентифікаційний код і довідку ВПО. Заявки оформлюють на всіх членів домогосподарства за адресою: вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Працівники департаменту соціального захисту консультують та допомагають правильно заповнити папери.

Окрім фінансової підтримки, проєкт пропонує комплексні послуги для постраждалих сімей. Це дозволяє оперативно компенсувати витрати на оренду та підготувати житло до комфортного проживання. Додатково літнім мешканцям надають допомогу у веденні побуту та забезпеченні ресурсами для стабільності.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах гарантує безпеку, підтримку та впевненість у складний період. Організатори наголошують, що програма триватиме весь зимовий сезон і поступово охоплюватиме все більше домогосподарств, які потребують допомоги.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: які дві речі роблять ситуацію складнішою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: частині українців надаватимуть виплати на житло.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: куди подавати документи.