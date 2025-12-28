Жителям громади радять зберігати цей графік відключення світла на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Полтавській області під рукою.

Графік відключення світла на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Полтавській області буде введено для жителів Чорнухинської територіальної громади, повідомляє Politeka.

АТ «Полтаваобленерго» проводить планові роботи на мережах, що потребує відключень у кількох населених пунктах Лубенського району.

Нижче подано детальний графік відключень за населеними пунктами.

30 грудня 2025 року (08:00 – 16:00)

с. Грушківка – вул. Заярівська, Лесі Українки, Олексія Припутня, Перемоги.

с. Короваї – Василя Коліщака, вул. Калинова, Косинська, Лесі Українки, Перемоги, Садова, Шевченка.

с. Лутайка – Вишнева, Миру, Набережна, Свободи, Сергія Сороки, Шкільна.

с. Польове – Польова.

с. Саївка – Вячеслава Лисенка, невизначені адреси.

с. Сербинівка – Братів Криворучків, Вишнева, Вячеслава Фальківського, Козацька, Медичний, Миру, Набережна, Польова, Садова, Свободи, Шевченка.

с. Слободо-Петрівка – Руслана Мороза.

смт. Чорнухи – Б. Хмельницького.

31 грудня 2025 року

с. Ковалі – Червоногорянська, Криничанська (08:00 – 14:30 та 08:00 – 16:00)

с. Бубни – Грушева, Заріччя, Колгоспна, Центр (09:00 – 15:00)

с. Луговики – Долина, Загорянка, Золота, Майорівка, Молодіжна, Окоротина, Осередок, Пробита, Сад, Чупидівка (09:00 – 15:00)

Знеструмлення пов’язані з капітальним ремонтом та технічним обслуговуванням мереж.

АТ «Полтаваобленерго» нагадує мешканцям заздалегідь планувати використання електроприладів та дотримуватися правил безпеки. Також варто врахувати, що графік може зазнавати змін залежно від оперативних обставин.

Жителям громади радять зберігати цей графік відключення світла на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Полтавській області під рукою, аби уникнути неприємних сюрпризів та забезпечити комфортне користування електроприладами.

