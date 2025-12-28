Аналітики зазначають, що тенденція до подорожчання продуктівможе продовжитись через дефіцит у Києві.

Дефіцит продуктів у Одеській області спостерігається на вітчизняний товар, це сталося внаслідок проблем, з якими зіштовхнулися фермери, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли аналітики та вказали на головні проблеми ринку.

Українські виробники картоплі наразі не спроможні забезпечити безперебійні поставки цього овоча протягом усього року, у зв’язку з чим країна залишається залежною від імпорту. Основною причиною такої ситуації є обмежені можливості післязбиральної інфраструктури та слабкий розвиток переробної галузі.

Ключовим фактором проблеми експерти називають гостру нестачу сучасних картоплесховищ. Унаслідок цього значна частина врожаю щороку втрачається: до 4 мільйонів тонн картоплі або псується під час зберігання, або використовується як корм для тварин, що суттєво знижує економічну ефективність виробництва. Тобто складається ситуація, коли дефіцит продукції в Одеській області та інших регіонах виникає не через поганий врожай, а через нестачу сховищ.

Суттєвим чинником стабільності виробництва картоплі є розвиток сучасних сховищ і систем зрошення. За відсутності інвестицій у ці напрями, а також через нестабільні врожаї, зумовлені погодними умовами, Україна змушена й надалі імпортувати картоплю з Польщі, країн Балтії, Німеччини та Франції.

Окремою проблемою залишається недостатній розвиток переробної галузі. Для порівняння, у Бельгії з 6,5 млн тонн вирощеної картоплі на переробку спрямовується 5,7 млн. В Україні ж за щорічного виробництва 8–9 млн тонн переробляється близько 300 тис., з яких до 100 тис. використовується для виготовлення чипсів і близько 200 тис. — для виробництва крохмалю.

Виробництво картоплі фрі в Україні практично відсутнє, що призводить до щорічного імпорту 20–25 тис. тонн цієї готової продукції.

Джерело: AgroReview.

