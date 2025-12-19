В рамках благотворительной деятельности фонд также обеспечивает уязвимые категории бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Кропивницком.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кропивницком предоставляются украинцам, наиболее нуждающимся в помощи, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Благотворительный фонд «Рокада» является всеукраинской организацией, оказывающей всестороннюю поддержку уязвимым категориям населения и социальным и медицинским учреждениям в разных регионах Украины. Фонд активно сотрудничает с внутренне перемещенными лицами и гражданскими, пострадавшими в результате войны, оказывая как гуманитарную, так и социальную помощь.

Адрес офиса: г. Кропивницкий, ул. Братьев Эльворти, 7, офисы №309, 326, 317.

Одним из ключевых направлений деятельности "Рокада" является поддержка гериатрических заведений и интернатов. Организация обеспечивает эти учреждения необходимыми материальными ресурсами, в частности средствами реабилитации, оборудованием и другими важными предметами по уходу за пожилыми людьми и лицами с ограниченной мобильностью.

Отдельное внимание уделяется организации перевозки маломобильных людей в медицинские учреждения и обратно, что позволяет обеспечить им доступ к лечению, обследованиям и качественному медицинскому сопровождению.

Отдельным важным направлением работы есть восстановление жилья. Фонд предоставляет специальные наборы для ремонта домов, поврежденных в результате обстрелов, а также помогает с выполнением легкого и среднего ремонта жилых помещений. Это позволяет людям быстрее вернуться в собственные дома или сделать их пригодными для проживания после разрушений.

В рамках благотворительной деятельности фонд также обеспечивает уязвимые категории внутренне перемещенных лиц и пострадавшее от войны населения вещами первой необходимости. Речь идет об одежде, предметах быта, гигиенических средствах и бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Кропивницком, которые помогают удовлетворить ежедневные потребности и уменьшить финансовую нагрузку на семьи.

Особое внимание фонд уделяет поддержке мест компактного проживания переселенцев. «Рокада» помогает обустраивать комфортные условия в таких убежищах, налаживает их эффективную работу и консультирует жителей о правилах совместного проживания. Это способствует снижению конфликтности, улучшению взаимопонимания и создает стабильные условия жизни для людей, вынужденных покинуть свои дома.

Таким образом, благотворительный фонд «Рокада» реализует комплексный подход к помощи, объединяя гуманитарную поддержку, социальное сопровождение и восстановительные инициативы, направленные на поддержку наиболее уязвимых групп населения в условиях войны.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: кто из пожилых людей может получить дополнительные деньги.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: что происходит на рынке.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: украинцы могут получить помощь, как это сделать.