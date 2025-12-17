Новый график движения поездов в Черкасской области вступил в силу с 14 декабря, и вместе с этим пассажиры получили больше возможностей добраться до Европы, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальной Фейсбук-странице АО "Укрзализныця", увеличение международных маршрутов позволяет более комфортно планировать поездки, ведь два пассажирских состава курсируют через наш регион, а дальше с пересадкой направляются в европейские города.

По данным железнодорожной компании, количество международных маршрутов увеличили с 11 до 17. Два из них курсируют по Черкасской области.

Новый график движения поездов стал особенно удобным для пассажиров, проживающих в регионе или транзитом следуют дальше. №31/32 Запорожье – Днепр – Перемышль отправляется из Запорожья в 14:14, из Днепра в 16:30 и прибывает в Перемышль в 08:30 на следующий день.

Далее предусмотрена пересадка на поезд EC58 GALICJA в Берлин. А №119 Днепр – Киев – Хелм отправляется из Днепра в 22:55, из Киева в 07:51 и прибывает в Хелм в 17:52, после чего пассажиры могут продолжить путешествие через Варшаву в Берлин.

"Укрзализныця" отмечает, что во всех пассажирских составах в Перемышль предусмотрены спальные вагоны, а также можно добраться в Европу №63/64 «Оберег» Харьков – Киев – Перемышль.

Новый график движения поездов в Черкасской области предусматривает, что данный состав ежедневно отправляется из Харькова в 23:50, из Киева в 08:05, из Львова в 14:49 и прибывает в Перемышль в 16:59.

Далее пассажиры пересаживаются на поезд EN 417/EC 40417 в Мюнхен.

