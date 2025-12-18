Важно, что бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге не передается в частную собственность.

В Кривом Роге введена программа предоставления бесплатного жилья для ВПЛ, сообщает Politeka.net.

Закон предусматривает как бесплатное получение квартир или домов, так и денежную компенсацию при отсутствии свободного жилья.

Право на социальные помещения имеют лица, нуждающиеся в повышенной поддержке государства. К этой категории относятся люди с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями или проживающие в аварийных зданиях. Дети-сироты после окончания учебы также могут рассчитывать на стартовую помощь в виде жилья.

Получить его могут внутриперемещенные лица без собственной недвижимости на контролируемой территории Украины. Кроме того, приоритет предоставляют семьям с ограниченной площадью одного члена семьи или гражданам с низким среднемесячным доходом, которые не способны самостоятельно обеспечить базовые потребности.

Социальные квартиры распределяются только среди тех, кто находится в сложных жизненных условиях или не может приобрести дом лично.

По состоянию на 2025 год внеочередное право на бесплатный дом имеют семьи погибших военных, участники боевых действий, ветераны, реабилитированные жертвы политических репрессий и люди с инвалидностью из-за войны. В первую очередь также обеспечиваются пострадавшие от Чернобыля, дети-сироты и с инвалидностью, пострадавшие от стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, а также многодетные семьи с пятью и более детьми.

Минимальная площадь составляет 13,65 квадратного метра на одного человека с возможностью увеличения до 23,65 кв. м. Квартиры предоставляются в форме отдельных комнат в коммунальных домах, самостоятельных квартирах или жилых домах.

Важно, что бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге не передается в частную собственность. Проживание регулируется договором социального найма, определяющим права и обязанности жителей.

Для участия в программе гражданин должен обратиться в местный орган власти, предоставить документы, подтверждающие право на льготы или сложные обстоятельства. После проверки жилищная комиссия принимает решение, после чего лицо ожидает очереди на помещение или компенсацию.

Источник: 24 Канал.

