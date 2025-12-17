Жителям следует заранее учесть изменения в графиках отключения света в Днепропетровской области на 18 декабря.

В Днепропетровской области 18 декабря будут действовать плановые графики отключения света, охватившие часть населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает АО «ДТЭК Днепровские электросети».

В компании разъясняют, что графики отключения света в Днепропетровской области на 18 декабря связаны с проведением ремонтных и профилактических работ, а также техническим обслуживанием оборудования. Такие меры направлены на повышение надежности электросетей и предотвращение аварийных ситуаций в будущем.

Согласно обнародованному графику, в течение дня электроснабжение будет прекращаться с 08:30 до 18:30 в селе Кыслычувата. В этот период, продолжительностью 10 часов, будут оставаться без света улицы:

Верхня, Кыслычуватська, Комышуватська, Мостова, Степова, Центральна, Чаривна, Шырока, переу. Вышневый.

Кроме того, будут плановые работы с 11:00 до 17:00, в связи с чем электроэнергия будет отсутствовать в поселке Мыколаивка на определенных улицах:

Колектывна, Крывошеи, Лытвыненко, Новоукраинська, Чкалова.



С 8 до 18 часов в пределах Тернивской общины будет отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах:

Прыточыливка, Спортывна, Павла Тычыны, Леси Украинкы, Ивана Франка и соответствующие переулки,

Благодатна, Будивельна, Золотыста, Кыивська, Крымська, Новоселивська, Райдужна, Садова, Слобидська, Словянська, Сонячна, Тернивська, Троицька, Украинська, пере. Благодатный, Будивельный, Сонячный.

Плановые работы пройдут в селе Марьянивка с 14:00 до 18:00 по адресу:

ул. Молодижна пер. Першотравневый, Садовый.

Отдельно отмечается, что в пределах Могилевского сельское территориальное общество электроснабжения временно прекратят с 14:00 до 18:00 в следующих населенных пунктах:

с. Зубкивка ул. Набережна.

с. Новоселивка ул. Ватутина, Крутогирна.

с. Цыбулькивка ул. Центральна.

Энергетики призывают жителей области заблаговременно учесть изменения в графике электроснабжения, подготовиться к возможным неудобствам и зарядить необходимые устройства. Также отмечается, что при необходимости могут быть дополнительно введены стабилизационные или аварийные отключения.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте АО «ДТЭК Днепровские электросети» в разделе «Отключения», а также в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

