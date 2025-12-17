В Днепре уже ощущается серьезное давление на рынок из-за дефицита хлеба, поэтому рассказываем, что об этом говорят эксперты.

Дефицит хлеба в Днепре может стать реальной проблемой из-за нехватки ржаного зерна и муки, сообщает Politeka.

Пекарни готовятся сокращать выпечку ржаного хлеба, а потребители могут столкнуться с отсутствием привычных сортов на полках магазинов.

Как пояснил директор союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский, дефицит хлеба в Днепре обусловлен низкими посевами озимой ржи в Украине.

В сезоне 2025/2026 планируется увеличить импорт ржи и ржаной муки в пять раз - до 15-16 тысяч тонн, тогда как в прошлом году этот показатель составлял всего 3 тысячи тонн. Причина проста: аграрии неохотно сеют зерно из-за низкой урожайности и отсутствия экспортного спроса.

По словам Рыбчинского, даже дополнительные осенние посевы не помогут компенсировать нехватку зерна, и дефицит хлеба в Днепре будет ощущаться в зимний период.

К этому добавляется и фактор прежних поставок из Беларуси, ранее покрывавших значительную часть потребностей, а сейчас украинские производители вынуждены конкурировать с импортом.

Цены на рожь выросли почти вдвое: если в 2024 тонна стоила 6-7 тысяч гривен, то в мае 2025 уже 12-14 тысяч гривен. Стоимость ржаной муки соответственно тоже подскочила: украинская достигла 18 тысяч гривен за тонну, импортная около 20 тысяч гривен.

Эксперты предупреждают, что такая ситуация означает не только повышение ценников на готовые изделия, но возможно сокращение выпечки. Пекарни пересматривают производственные планы, ограничивая объемы и ассортимент, чтобы сохранить экономическую целесообразность.

