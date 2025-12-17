Рекомендуем заранее учесть график отключения света в Кировоградской области на 18 декабря.

18 декабря в Кировоградской области введен плановый график отключения света в связи с проведением технических и ремонтных работ в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе нескольких поселковых советов региона.

По сообщениям территориальных общин, плановые отключения электроэнергии охватят ряд населённых пунктов области. Энергетики отмечают, что запланированные работы носят масштабный характер, в связи с чем в отдельных районах возможны временные ограничения электроснабжения.

Так, в населенном пункте Гайдамацьке свет будут частично выключать в период с 09:30 до 17:00 по определенным адресам:

Береговый пер., 4-5.

Вышнева, 1, 3, 5-7, 9-10, 10А, 11, 11Б, 11В, 12А, 13-14, 16-17, 22-23, 25-26, 28, 30, 32.

В Щаслие обесточивание также запланировано с 09:00 до 17:00 (8 часов после). Ограничения будут касаться отдельных улиц:

Героев Украины, 1-7, 10, 12-19

Козацьке, 1-3, 6, 9-11, 13-14

Лугова, 1

Мыру, 1-5, 7, 9-14, 16, 18

Молодижна, 2, 4

Набережна, 2-15

Нагорна, 2, 5, 7, 9-14, 19, 21-22

Незалежна, 1-2, 4, 6

Овнянська, 1-4, 6-9, 11, 14-15, 17, 22-23, 25, 30-32, 34, 37, 44, 46-47, 49-51, 55, 59, 61-64, 66-69,

Перекопська, 1-2, 4, 6

Польова, 1-2, 5, 7-10, 12, 15-16, 18, 20, 22-24, 26, 26а, 28-31, 33, 35, 39, 41, 43

Садова, 2-3, 5-6

Хлибодарна, 1-5, 7-8, 8А, 11, 13, 15, 17-18, 20-21, 24, 28, 30-31, 33-35, 37-40, 42-43, 45-46, 48-49, 5

Центральна, 1-2, 4-5, 7, 9, 11-14, 14а, 15-16, 19-33, 35-45

Шевченка, 2, 4

Шкильна, 1-13

Кроме того, перебои с электроснабжением ожидаются в Кропивницком – здесь свет будет отсутствовать с 08:00 до 20:00 по отдельным адресам.

Бородянская, 7-21, 21а, 22-28, 30

Бородянский пер., 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а

В населенном пункте Дмытривка плановые ограничения будут продолжаться с 09:00 до 17:00 по указанному адресу:

Дамбовый пер., 3, 6-7

Озерна, 16, 18, 20, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 56, 58, 64, 64А, 68, 70, 72, 74, 80, 11 119, 125, 127, 129, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 169, 179, 181, 187

Селыщна, 6, 8-12, 17, 20

К возможным неудобствам следует подготовиться и жителям Знамянки. В этом населенном пункте электроснабжение будет выключаться с 09:00 до 17:00 по адресу:

Вячеслава Чорновола, 18, 20, 47, 53

Вызволытелив, 24-25, 39

Виталия Кучеренка, 3-12

Гладуна, 1-3, 5, 7, 9-11, 13, 15-17, 19-21, 25, 27-29, 31-41, 43, 45-46, 50-62, 65-67, 70, 72

Грыгория Сковороды, 15-16

Деревянка, 3, 3А, 5-16, 17/18

Дмытривська, 1А

Добросусидська, 1, 3-19, 21-36, 38-39, 40/2

Зализняка Максыма пер., 2А, 6, 6А

Зализняка Максыма, 3-6, 8-9, 11-21, 25

Игоря Сикорського, 1-3, 3А, 4-16, 17А, 17Б, 18-34, 36-37, 40-41, 41А, 42-46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

Квитуча, 12А, 14, 16, 18-20, 21/1, 23/2, 25, 272, 31, 33, 35, 37, 39

Козацька, 33, 35, 37, 39-40, 40В, 41, 42А, 43-44, 44А, 45-47, 47А, 48-60, 61А, 62, 64-68, 68А, 69, 71-72, 72А, 74

Маруси Чурай, 15, 40, 53, 58, 60

Мыхайла Коцюбынського, 23а, 25, 42, 44, 46

Незалежности, 6, 11, 17, 29, 31, 48-49, 57, 66, 68

Новоселив пер., 13, 27

Новоселив, 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17

Переможцив, 43, 43А, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 56-57, 59-68, 70-71, 73-79, 79А, 80-86, 88-90, 90А, 91-93, 94А, 95, 95А, 96, 97А, 98-103, 104А, 105-113, 115-116, 118, 120, 122, 124, 126, 128

Пивнична, 1-3, 5-12, 14-24, 26-48, 52-53, 55-56, 58-62, 64, 67-68, 70, 72

Полтавська, 47, 49, 49А, 49Б, 51, 51А, 53, 55-56, 57А, 57Г, 58-69, 69А, 70-71, 71А, 72-76, 76А, 77-92, 92А, 93-98, 98А, 98Б, 99-103, 104А, 105-106, 107А, 107Б, 108, 110, 112А, 114, 116

Пролискова, 4

Свитанкова, 44

Урожайна, 3, 5, 7-8, 10, 13-15, 17, 19, 25-26, 28-30, 32-36, 38а, 39-41, 41А, 42-44, 46, 48-49, 51, 51А, 53, 55, 57-58

Шкоды, 3-10, 10/2, 11-27

Жителям рекомендуют заранее учесть график отключения света в Кировоградской области на 18 декабря при планировании своих дел. Энергетики также отмечают, что при необходимости могут быть дополнительно введены аварийные или стабилизационные отключения.

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Кировоградоблэнерго».

Как узнать об отключении:

На сайте «Кировоградоблэнерго»:

Перейдите по ссылке.

В разделе «Информация для клиентов» найдите «Графики ограничений, аварийных и почасовых отключений».

Вы также можете использовать функцию «Поиск отключений по адресу», чтобы найти график для конкретного населенного пункта и адреса.

