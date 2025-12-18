Подорожание продуктов в Днепре в последний месяц существенно влияет на расходы жителей, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

В Днепре за последний месяц заметно выросли цены на основные продукты питания. Больше всего изменения коснулись круп, растительного масла и овощей, что создает дополнительную нагрузку на семейные бюджеты.

Пшено сейчас стоит в среднем 31,40 грн за килограмм. В разных супермаркетах цены колеблются от 29,50 у Auchan до 32,50 у Metro. По сравнению с ноябрем средняя стоимость повысилась на 1,00, демонстрируя стабильный рост.

Масло «Олейное» рафинированное (850 мл) продается по средней стоимости 82,90 грн. Дешевле всего ее предлагают у Auchan — 77,50, а самое дорогое в Megamarket — 90,60. За месяц среднее значение поднялось на 0,98.

Красные помидоры демонстрируют наиболее динамичное подорожание. Средняя цена за килограмм составляет 137,62 грн, при этом разброс в магазинах варьируется от 98,99 у Novus до 190,10 у Auchan. За месяц стоимость выросла на 15,07, что значительно повлияло на потребительскую корзину.

Аналитики отмечают, что удорожание продуктов в Днепре обусловлено сезонными факторами, изменениями логистики и колебаниями закупочных цен. Наиболее чувствительными к повышению остаются товары с высоким спросом, особенно овощи и растительное масло.

В результате жителям приходится внимательнее планировать покупки, сравнивать предложения разных сетей и выбирать более выгодные варианты для ежедневного рациона.

Эксперты рекомендуют регулярно отслеживать изменения стоимости продуктов, чтобы эффективно планировать семейный бюджет в нынешних условиях.

