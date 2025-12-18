Ограничения движения транспорта в Житомирской области касаются конкретного участка и носят временный характер.

С 16 декабря в Житомирской области было объявлено ограничение движения транспорта из-за подключения новых абонентов к сети водоснабжения, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Чудновского городского совета.

Временные изменения коснутся улицы Степана Бандеры в Чуднове, у дома № 24. Движение транспорта будет ограничено до завершения работ.

Городской совет просит водителей и жителей города учесть новые условия и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок.

Ответственные службы уверяют, что ограничения будут действовать только на период подключения к водоснабжению, и после завершения работ движение будет возобновлено в обычном режиме.

Таким образом, ограничения движения транспорта в Житомирской области касаются конкретного участка и носят временный характер, а гражданам советуют планировать поездки заранее.

Кроме того, в Житомирской области также дорожает проезд.

Руководитель ООО "Сав-Транс" Аркадий Савицкий сообщил, что изменения тарифов затрагивают не только рейс №115, но и другие пригородные и междугородные маршруты компании. Среднее повышение составит 2–3 гривны, что обусловлено удорожанием горючего, акцизов и сезонным снижением пассажиропотока.

По словам водителя маршрута №115, один рейс в Озерное охватывает около 20 километров. Расходы на горючее и смазочные материалы выросли настолько, что без корректировки тарифов перевозки становятся экономически невыгодными.

Пассажиры реагируют по-разному. Некоторые считают, что новые расценки станут ощутимым ударом по семейному бюджету, особенно для тех, кто пользуется транспортом каждый день. Другие признают, что с учетом расходов перевозчиков повышение тарифов неизбежно. Для льготников условия остаются без изменений.

