Новая система оплаты за проезд в Сумской области позволяет выбирать банковскую карту без дополнительных приложений или наличных денег.

Новая система оплаты за проезд в Сумской области позволяет пассажирам общественного транспорта рассчитываться за поездки онлайн через приложения Приват24 и monobank, сообщает Politeka.

Теперь жители Сум могут пользоваться безналичными способами оплаты, что делает поездки более быстрыми, удобными и безопасными, особенно во время пик.

Система сначала заработала в части автобусов и троллейбусов, а полноценное внедрение произошло в течение нескольких недель.

По словам пресс-службы КП «Электроавтотранс» Марины Вакулишиной, новая система оплаты за проезд в Сумской области позволяет выбирать банковскую карту без дополнительных приложений или наличных денег.

Для приобретения билета необходимо отсканировать QR-код в транспорте, указать необходимое количество и завершить оплату через выбранную карту. Билет следует хранить до конца поездки, что упрощает контроль для перевозчиков.

Внедрение такой функции повышает комфорт пассажиров и делает процесс расчета быстрым и безопасным. Местные жители могут использовать мобильное приложение для бесконтактного приобретения билета даже в часы пиковых нагрузок.

Это также способствует прозрачности работы перевозчиков и помогает властям отслеживать пассажиропоток, корректировать маршруты и улучшать качество обслуживания.

Жителям советуют заранее ознакомиться с функциями приложения, проверить обновление и подготовить платежные средства для беспрепятственного использования новой системы.

Во избежание задержек во время поездки пассажирам советуют заранее проверять баланс карты и состояние сети интернет перед выходом на маршрут.

