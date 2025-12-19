У межах благодійної діяльності фонд також забезпечує вразливі категорії безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Кропивницькому.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кропивницькому надаються українцям, які найбільше потребують допомоги, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Благодійний фонд «Рокада» є всеукраїнською організацією, яка надає всебічну підтримку вразливим категоріям населення та соціальним і медичним закладам у різних регіонах України. Фонд активно співпрацює з внутрішньо переміщеними особами та цивільними, постраждалими внаслідок війни, надаючи як гуманітарну, так і соціальну допомогу.

Адреса офісу: м. Кропивницький, вул. Братів Ельворті, 7, офіси №309, 326, 317.

Одним із ключових напрямів діяльності «Рокада» є підтримка геріатричних закладів та інтернатів. Організація забезпечує ці установи необхідними матеріальними ресурсами, зокрема засобами реабілітації, обладнанням та іншими важливими предметами для догляду за людьми похилого віку та особами з обмеженою мобільністю.

Окрему увагу приділяють організації перевезення маломобільних людей до медичних закладів і назад, що дає змогу забезпечити їм доступ до лікування, обстежень та якісного медичного супроводу.

Окремим важливим напрямом роботи є відновлення житла. Фонд надає спеціальні набори для ремонту будинків, пошкоджених унаслідок обстрілів, а також допомагає з виконанням легкого та середнього ремонту житлових приміщень. Це дозволяє людям швидше повернутися до власних осель або зробити їх придатними для проживання після руйнувань.

У межах благодійної діяльності фонд також забезпечує вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб і постраждале від війни населення речами першої необхідності. Йдеться про одяг, предмети побуту, гігієнічні засоби та безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кропивницькому, які допомагають задовольнити щоденні потреби та зменшити фінансове навантаження на родини.

Окрему увагу фонд приділяє підтримці місць компактного проживання переселенців. «Рокада» допомагає облаштовувати комфортні умови в таких прихистках, налагоджує їх ефективну роботу та консультує мешканців щодо правил спільного проживання. Це сприяє зниженню конфліктності, покращенню взаєморозуміння та створює стабільні умови життя для людей, які були змушені залишити свої домівки.

Таким чином, благодійний фонд «Рокада» реалізує комплексний підхід до допомоги, поєднуючи гуманітарну підтримку, соціальний супровід та відновлювальні ініціативи, спрямовані на підтримку найбільш вразливих груп населення в умовах війни.

