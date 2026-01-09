Подорожание продуктов в Киевской области почувствовали местные покупатели уже в начале января 2026, сообщает Politeka.

Данные супермаркетов свидетельствуют о стабильном повышении цен на основные продукты питания по сравнению с декабрем прошлого года.

Помидоры сорта «сливки» демонстрируют наибольший скачок цен. Средняя стоимость килограмма достигла 163,80 грн. Самые дешевые помидоры предлагают в Novus – 129, самые дорогие – в Megamarket за 202,50. Для сравнения, в декабре средняя цена составила 161,06, а за последний месяц цена выросла на 36,90. Такие изменения частично объясняются сезонными колебаниями и повышением расходов на поставку.

Относительно бакалеи, пшено показало более умеренный рост. Средняя цена составила 33,05 грн. за килограмм. В Megamarket его продают за 32,20, у Auchan – 33,90. Для сравнения, в декабре средний показатель равнялся 31,83. Таким образом, рост составил 1,65. Эксперты отмечают, что цена пшена в основном зависит от закупочной стоимости зерна и объемов импорта.

Молочные продукты тоже подорожали. Маргарин «Щедро Сливочный особенный 72,5%» сейчас стоит 43,70 грн за 250 граммов, что на 4,33 больше, чем в декабре. Цены по супермаркетам варьируются: Megamarket – 45,70, Novus – 42,99, Auchan – 42,40. Повышения объясняют ростом затрат на производство и энергоносители, непосредственно влияющие на молочную промышленность.

Следует отметить, что индекс потребительских цен подтверждает тенденцию повышения стоимости продуктов питания. Ежедневные колебания цен на овощи и бакалея в декабре 2025-январе 2026 года демонстрируют заметный рост накануне праздничных дней, что связано с увеличением спроса.

Удорожание продуктов в Киевской области создает дополнительное давление на бюджет семей. Экономисты советуют тщательно планировать покупки, выбирать супермаркеты с более выгодными предложениями и учитывать сезонные колебания цен. Также полезно сравнивать цены онлайн, разница между магазинами может превышать 50 грн за килограмм отдельных продуктов.

