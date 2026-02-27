В Киевской области с начала 2026 обновили размер минимальной пенсии, что повлияло на доплаты для пенсионеров.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области повысили из-за автоматического перерасчета за сверхурочный страховой стаж, сообщает Politeka.

Как проинформировали в Пенсионном фонде Украины, это касается тех, чей страховой стаж превышает норматив, установленный законом.

В частности, надбавки получают женщины со стажем более 30 лет и мужчины со стажем более 35 лет, включая лиц, имеющих льготный стаж по Списку №1.

За каждый дополнительный год стажа пенсионеру начисляется 1% минимальной пенсии, что в 2026 году составляет 25,95 гривны.

На практике это означает, что женщина со стажем 40 лет в Киевской области получает ежемесячно 259,50 грн доплаты вместо 236,10 грн в 2025 году, а мужчина с таким же стажем – 128,75 грн вместо 118,05 грн.

Таким образом, ежемесячная надбавка увеличилась на 23,40 грн для женщин и на 10,70 грн для мужчин. Следует отметить, что доплаты для пенсионеров в Киевской области начисляются автоматически.

Украинцам не нужно подавать отдельные заявления. Если страховой стаж существенно превосходит норматив, надбавка растет пропорционально количеству дополнительных лет.

После завершения трудовой деятельности перерасчет пенсии производится с учетом актуального прожиточного минимума, что может повлиять на размер выплат.

В 2026 году также повышены базовые социальные стандарты и предусмотрена ежегодная индексация пенсий. Это частично компенсирует влияние инфляции и рост потребительских цен.

Поэтому часть пожилых людей уже получила повышенные выплаты, а для других новый размер может применяться после индексации в марте.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.