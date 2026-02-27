Новый график движения транспорта во Львове станет частью более широких изменений в сфере мобильности.

Новый график движения транспорта во Львове предусматривает продление маршрута №33 до улицы Пулюя, сообщает Politeka.

Решение 26 февраля принял исполком горсовета .

После согласования схемы полицией обновленное направление заработает до конца марта. В настоящее время транспорт курсирует от Сечевых Стрельцов по ТРЦ «Виктория Гарденс», однако конечную остановку перенесут.

В горсовете объясняют: продолжение обеспечит жителям микрорайона более быструю связь с центром. По словам директора департамента мобильности Олега Забарыла, направление усилят дополнительными машинами, чтобы уменьшить интервалы и сделать поездки более удобными.

После изменения заезд в торговый центр отменят. Вместо этого появятся шесть новых остановок: три на Научной и три на Пулюя. Схема станет кольцевой.

В будни на линии будут работать восемь единиц вместо шести. В выходные выпуск останется без изменений четыре. При необходимости количество могут корректироваться.

Также стоит отметить, что маршрут был восстановлен в прошлом году после длительной паузы. Обслуживание осуществляет частный перевозчик "Мера и К".

Согласно проекту, движение будет проходить через Пулюя, Научную, Кульпарковскую, Выговского, Петлюры, Любинскую, Окружную, Антоновича, площадь Святого Юра и другие улицы с возвращением в начальную точку.

В горсовете добавляют, что новый график движения транспорта во Львове станет частью более широких изменений в сфере мобильности. О точной дате старта сообщат отдельно.

После согласования всех процедур соответствующие службы приступят к подготовке к запуску, чтобы обновленная схема заработала без задержек.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львове: с популярными товарами возникли проблемы, что происходит.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львове: что происходит с популярными товарами.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: часть экспрессов не будет курсировать, "Укрзализныця" выдала детали.