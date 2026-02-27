Одним из ключевых изменений в 2026 году стало расширение денежной помощи для ВПЛ в Полтавской области.

В 2026 году государственная денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области остается одним из приоритетных направлений социальной политики Украины, пишет Politeka.net.

Для семей, вынужденных покинуть свои дома, сохранена ежемесячная помощь на проживание, а для детей-переселенцев предусмотрены особые условия и увеличение охвата помощью.

По состоянию на февраль размер ежемесячного пособия для детей и лиц с инвалидностью составляет 3 000 грн, тогда как у совершеннолетних получателей по 2 000 грн. Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области перечисляется автоматически на банковские карты в два этапа - 15 и 28 числа каждого месяца. Такой график позволяет семьям увереннее планировать расходы на питание, аренду жилья и оплату коммунальных услуг.

Одним из ключевых изменений в 2026 году стало расширение финансовой поддержки для детей из семей ВПЛ. С 1 февраля 2026, по инициативе профильного комитета Верховной Рады, право на ежемесячную выплату в размере 3 000 грн получают все дети-переселенцы без исключения.

Ключевым изменением является отмена привязки к уровню доходов семьи для этой категории: если раньше пособие зависело от среднемесячной прибыли на одного члена семейства, то с февраля начисление на ребенка будет происходить независимо от того, работают родители и какую зарплату они получают.

Что касается общих правил получения поддержки ВПЛ в 2026 году, то для взрослых членов семей продолжает действовать критерий среднемесячного дохода. Из-за роста прожиточного минимума с 1 января до 2 595 гривен, предельный уровень дохода для продления выплат на очередные шесть месяцев теперь составляет 10 380 гривен на одного члена семейства.

Однако для наиболее уязвимых категорий, таких как пенсионеры с низким доходом, лица с инвалидностью I и II групп, а также дети-сироты помощь продолжается автоматически без дополнительных проверок состояния.

