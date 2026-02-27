Графики отключения света в Полтавской области на 28 февраля вводятся только в части региона из-за введенных ремонтов, сообщает Politeka.
Предупреждение опубликовали на странице Омельницкого Общества, ссылаясь на информацию ДТЭК.
Дополнительные отключения будут продолжаться с 8 до 16 часов. В субботу обесточивание охватят следующие населенные пункты Полтавской области:
с. Варакуты улицы:
- Автозаводська - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 29
- Нова — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
с. Демыдивка улицы:
- Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18
- Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
- Украинськои Перемогы — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25, 29
- Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14
- Центральна — 1, 2, 4-12, 14-29, 31-36, 39-46, 50-56, 59, 62-64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108
- Героив ЗСУ — 2-11, 13, 14А, 15-24
- Вышнева — 1-5, 8, 9, 11, 15-17
- Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21
Также с 8 до 16 часов будут выключать свет в селе Радочыны, однако обесточивание будет только по указанным адресам:
- пров. Вильный — 1-4
- Кременчуцька — 1-4, 6, 8, 11, 22, 24, б/н
- Молодижна — 2-4, 6-12, 14-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- Набережна — 2-14, 16-18, 20-21, 24-26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40-52
- Садова — 2, 3, 5, 6, 10
- Степова — 2, 3, 5-7, 9, 12
- Червонои Калыны — 1-4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12-14, 18, 20, 22, 25, 27
Кроме этого, с 8 до 16 часов света не будет в селе Оныщенкы. Ограничения будут действовать в домах, расположенных на улицах:
- Дачна — 3
- Лисова — 1-15, 19, 19А, 21-23, 25-28, 30-33, 35, 37, 38, 40-45, 47-52/1, 54-57, 59/2, 62, 64, 2Б, 4а
- Лисна — 2Б
Следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области: как получить дополнительные выплаты.
Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие подробности раскрыты.
Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Полтавской области: как изменилась стоимость.