Подробности пересчета и размер повышения можно узнать в Пенсионном фонде, воспользовавшись индексацией пенсий с 1 марта в Запорожской области.

С 1 марта 2026 г. в Украине запланирована индексация пенсий с 1 марта в Запорожской области на 12,1%, передает Politeka.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде сообщил , что повышение охватит всех пенсионеров, получающих выплаты через Пенсионный фонд.

"Эта индексация на 12,1% превышает прошлогоднюю инфляцию на 4% и касается всех получателей пенсий ", - отметил министр.

Он добавил, что основанием для повышения явилась стабильность финансов Пенсионного фонда. Впервые за многие годы бюджет фонда на год утвержден сбалансированным, что гарантирует предсказуемость выплат миллионам украинцев.

«Бюджет Пенсионного фонда на 2026 год бездефицитен и составляет более 1,2 триллиона гривен. Это обеспечивает стабильность более 10 миллионов пенсионеров» , — подчеркнул Улютин.

Средний размер пенсии в 2026 году составляет около 6500 гривен, но значительная часть получателей получает меньшие выплаты. Именно поэтому индексация является частью комплексной реформы системы.

«Более 4,3 миллиона украинцев имеют пенсию ниже 6 тысяч гривен» , - добавил министр.

Министерство уже завершило подготовку новой модели пенсионной системы и финализует законопроект, гарантирующий долгосрочную стабильность и справедливость выплат.

Аналитики подчеркивают, что индексация пенсий с 1 марта в Запорожской области поможет снизить социальное неравенство и поддержать покупательную способность пожилых граждан.

