Подорожчання продуктів у Київській області відчули місцеві покупці вже на початку січня 2026 року, поідомляє Politeka.

Дані супермаркетів свідчать про стабільне підвищення цін на основні продукти харчування в порівнянні з груднем минулого року.

Помідори сорту «сливка» демонструють найбільший стрибок цін. Середня вартість за кілограм досягла 163,80 грн. Найдешевші помідори пропонують у Novus — 129, найдорожчі — у Megamarket за 202,50. Для порівняння, у грудні середня ціна становила 161,06, а за останній місяць ціна зросла на 36,90. Такі зміни частково пояснюються сезонними коливаннями та підвищенням витрат на постачання.

Щодо бакалії, пшоно показало більш помірне зростання. Середня ціна склала 33,05 грн за кілограм. У Megamarket його продають за 32,20, у Auchan — 33,90. Для порівняння, у грудні середній показник був 31,83. Таким чином, зростання склало 1,65. Експерти відзначають, що ціна пшона в основному залежить від закупівельної вартості зерна та обсягів імпорту.

Молочні продукти також подорожчали. Маргарин «Щедро Вершковий особливий 72,5%» нині коштує 43,70 грн за 250 грамів, що на 4,33 більше ніж у грудні. Ціни по супермаркетах варіюються: Megamarket — 45,70, Novus — 42,99, Auchan — 42,40. Підвищення пояснюють ростом витрат на виробництво та енергоносії, які безпосередньо впливають на молочну промисловість.

Слід зазначити, що індекс споживчих цін підтверджує тенденцію підвищення вартості товарів харчування. Щоденні коливання цін на овочі та бакалію в грудні 2025–січні 2026 демонструють помітне зростання напередодні святкових днів, що пов’язано із збільшенням попиту.

Подорожчання продуктів у Київській області створює додатковий тиск на бюджет сімей. Економісти радять ретельно планувати покупки, обирати супермаркети з більш вигідними пропозиціями та враховувати сезонні коливання цін. Також корисно порівнювати ціни онлайн, адже різниця між магазинами може перевищувати 50 грн за кілограм окремих продуктів.

