Во Львовской области организовано несколько точек, граждане могут получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области предоставляют разные благотворительные организации и волонтерские центры, сообщает Politeka.

Среди таких учреждений – БО БФ "Каритас – Львов УГКЦ", который работает с ВПЛ и предоставляет им бескштенные продукты питания и необходимые средства для повседневной жизни. Контактный номер для уточнений в Львовской области: +380673414688.

Еще одна организация, Благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов", оказывает поддержку практически всем слоям населения, включая детей, пенсионеров, женщин, малообеспеченных и многодетных семей.

По телефонам +380965097557 или +380322767637 можно узнать о возможности получения бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области.

В Центре Волонтерства "Корпорация добрых дел" помощь получают люди, которые в этом действительно нуждаются, в том числе дети, пожилые люди и переселенцы.

Для уточнения следует звонить по телефонам +380502596970 или +380630718146 или обращаться через страницу в Facebook.

Также Благотворительный Фонд Анны-Марии предоставляет пищу для внутренне перемещенных лиц, малообеспеченных семей, многодетных семей и детей.

Все эти учреждения соблюдают правила выдачи помощи и работают в пределах своих возможностей, поэтому гражданам важно заранее уточнять условия получения, звоня или просматривая официальные страницы в соцсетях.

Это позволяет избежать очередей и обеспечить, чтобы продовольственная поддержка досталась для тех, кто в этом нуждается больше всего.

Лучший способ проверить, действуют ли программы по выдаче продовольствия - просмотреть актуальную информацию на официальных страницах в соцсетях указанных организаций.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд во Львовской области: расчет стал легче для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области: где получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на воду во Львове: эксперт рассказал, сколько нужно платить для стабильной поставки.