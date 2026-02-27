Индексация пенсий с 1 марта в Киевской области охватит всех граждан, получающих выплаты через Пенсионный фонд Украины, сообщает Politeka.

Об этом во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин. По его словам, повышение составит 12,1%, что на 4% больше прошлогоднего уровня инфляции.

Перерасчет произведут автоматически. Обращаться в учреждения или подавать дополнительные документы не требуется.

Чиновник подчеркнул, что решение стало возможным благодаря финансовой стабильности фонда. Бюджет на 2026 год утвержден без дефицита и превышает 1,2 триллиона гривен. Это обеспечивает прогнозируемость выплат для более чем 10 миллионов украинцев.

Средний размер обеспечения в 2026 составляет около 6 500 гривен. В то же время, более 4,3 миллиона человек получают меньшие суммы. Именно поэтому пересмотр стал частью системных изменений, направленных на поддержку людей преклонных лет.

Министерство уже подготовило обновленную модель пенсионной системы и завершает работу над законопроектом, гарантирующим стабильность и справедливость на долгосрочную перспективу.

Ожидается, что индексация пенсий с 1 марта в Киевской области улучшит финансовое положение граждан, особенно получающих минимальные начисления.

Просмотр поможет сохранить покупательную способность, уменьшить социальное неравенство и позволит пожилым людям увереннее планировать свой бюджет.

Обновленные суммы выплат начнут поступать получателям уже в марте в соответствии с установленным графиком.

