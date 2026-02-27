В целом, работа для пенсионеров в Кировоградской области позволяет выбрать должность с приемлемой нагрузкой.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области включает несколько направлений занятости и предусматривает различные условия труда, сообщает Politeka.

В регионе появляются предложения, где люди постарше могут найти стабильный доход. На платформе work.ua размещены объявления с разным графиком и уровнем ответственности.

Среди доступных вариантов – должность грузчика в ФЛП Гермак. Работники принимают товар на склад, размещают его в определенных зонах и готовят к отправке в торговые точки. Средний заработок составляет 26000 гривен. Работодатель предлагает полную занятость и комфортные условия в городе Брисполь. Опыт складской деятельности будет преимуществом.

Другое предложение – режиссер монтажа в Национальной общественной телерадиокомпании Украины в Кропивницком. Оплата составляет 19960 гривен. Специалист занимается обработкой видео, подготовкой инфографики и обеспечивает оперативную готовность материалов к эфиру. Необходимы высшее образование и обладание программами Adobe Premiere Pro, Photoshop, Audition и After Effects. Формат работы – офисный.

Также открыта вакансия младшего оператора АЗС в сети OKKO с доходом 13000 гривен. Обязанности включают заправку автомобилей, консультации клиентов и контроль чистоты оборудования. Компания гарантирует официальный контракт, оплачиваемый отпуск, больничные и медицинское страхование.

В целом, работа для пенсионеров в Кировоградской области позволяет выбрать должность с приемлемой нагрузкой, совмещать занятость с личными делами и оставаться активными в профессиональной среде.

