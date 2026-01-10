Ограничения движения транспорта в Черновцах создают неудобства для местных жителей, ведь это влияет на удобство передвижения по городу.

Ограничение движения транспорта в Черновцах введено из-за масштабного капитального ремонта улично-дорожной сети города, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте Черновицкого городского совета, ограничение движения транспорта в Черновцах коснулось двух улиц – Бережанской и Золочевской.

Работы уже начались на участке от дома №74 по улице Бережанской до дома №88 по улице Золочевской. Это повлекло за собой частичное ограничение движения для всех транспортных средств в Черновцах.

Такое решение принято в соответствии с распоряжениями городского головы. Согласно ему, работы будут продолжены. в период с 8 января по 1 июля 2026 года. Поэтому горожанам придется терпеть длительные неудобства.

Городские власти обязали разработать схему объезда, согласованную с Управлением патрульной полиции в Черновицкой области. Также предусмотрена установка дорожных знаков согласно согласованной схеме, чтобы водители могли безопасно объезжать закрытые участки.

Власти подчеркивают, что перевозчики всех форм собственности должны организовать курсирование общественного транспорта с учетом перекрытия.

Ремонт улично-дорожной сети подразумевает обновление покрытия и инфраструктуры на проблемных участках, что позволит повысить безопасность и комфорт для водителей и пешеходов.

Местные власти призвали водителей планировать поездки заранее и пользоваться альтернативными путями, чтобы избежать пробок и обеспечить безопасный проезд во время ремонтных работ.

Для общественного транспорта предусмотрено изменение маршрутов автобусов, чтобы пассажиры могли добраться до необходимых локаций без задержек.

