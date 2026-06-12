Энергетики призывают жителей с пониманием отнестись к графику отключения света в Черкасской области на 13 июня.

Графики отключения света в Черкасской области на 13 июня продлятся только по отдельным адресам, сообщает издание Politeka.net.

Энергетики призывают жителей с пониманием отнестись к графику отключения света в Черкасской области на 13 июня, ведь проведение профилактических работ является важным условием безопасной и бесперебойной работы энергетической системы региона.

По информации «Черкассыоблэнерго», с 09:00–15:00 часов в селе Копиювата не будет электричества, однако обесточат только отдельные улицы:

Центральна: 45, 47, 49, 51, 53, 54, 56–60, 62, 64–67, 47а, 70–72, 75, 77–79, 80–82, 84, 86, 88–92, 94, 97, 99

Яблунева: 1–3

пров. Ричковый: 6–9

Набережна: 66

Зарична: 1–15

Лисова: 1–18

С 09:00 до 15:00 в селе Теолын вводят плановые графики отключения света. Они будут введены в субботу через плановый профилактический и капитальный ремонт. Выключать электричество из-за планового ремонта. Ограничения будут действовать по адресам:

Вышнева: 1–89 (полный перечень, включая 17а, 45а, 66–68, 70–71, 74, 78, 89)

Молодижна: 1–85 (полный перечень, включая 4а, 45а, 71, 75)

Польова: 25

Набережна: 10–58

Лисова: 2–38

В городе Монастырыще с 08:00–19:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения света. Ограничения продлятся только на следующих улицах:

Т. Шевченка: 53, 54–57, 63–67, 69–75, 78–79, 81, 83–85, 87–88, 89, 91, 93, 95–99, 101, 103, 105–107, 109, 111а, 113

пров. Украинськый: 7

Завальська: 2, 4, 6, 8, 12, 14, 14а, 16, 18

Украинська: 26, 28а, 37

Дубривська: 2–7, 13–15, 17–18, 21–22, 25, 28

Свитанкова: 1–3, 7–9, 11

Сонячна: 2.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Черкассах: какие изменения готовят для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Ограничение движения транспорта в Черкассах: где и на какой срок перекроют дороги.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области: новые расценки уже объявили.