Графики отключения света в Черкасской области на 13 июня продлятся только по отдельным адресам, сообщает издание Politeka.net.
Энергетики призывают жителей с пониманием отнестись к графику отключения света в Черкасской области на 13 июня, ведь проведение профилактических работ является важным условием безопасной и бесперебойной работы энергетической системы региона.
По информации «Черкассыоблэнерго», с 09:00–15:00 часов в селе Копиювата не будет электричества, однако обесточат только отдельные улицы:
- Центральна: 45, 47, 49, 51, 53, 54, 56–60, 62, 64–67, 47а, 70–72, 75, 77–79, 80–82, 84, 86, 88–92, 94, 97, 99
- Яблунева: 1–3
- пров. Ричковый: 6–9
- Набережна: 66
- Зарична: 1–15
- Лисова: 1–18
С 09:00 до 15:00 в селе Теолын вводят плановые графики отключения света. Они будут введены в субботу через плановый профилактический и капитальный ремонт. Выключать электричество из-за планового ремонта. Ограничения будут действовать по адресам:
- Вышнева: 1–89 (полный перечень, включая 17а, 45а, 66–68, 70–71, 74, 78, 89)
- Молодижна: 1–85 (полный перечень, включая 4а, 45а, 71, 75)
- Польова: 25
- Набережна: 10–58
- Лисова: 2–38
В городе Монастырыще с 08:00–19:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения света. Ограничения продлятся только на следующих улицах:
- Т. Шевченка: 53, 54–57, 63–67, 69–75, 78–79, 81, 83–85, 87–88, 89, 91, 93, 95–99, 101, 103, 105–107, 109, 111а, 113
- пров. Украинськый: 7
- Завальська: 2, 4, 6, 8, 12, 14, 14а, 16, 18
- Украинська: 26, 28а, 37
- Дубривська: 2–7, 13–15, 17–18, 21–22, 25, 28
- Свитанкова: 1–3, 7–9, 11
- Сонячна: 2.
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