Доплаты для пенсионеров в Винницкой области могут получить бывшие военные, у которых нет работы после завершения службы и обеспечивают нетрудоспособных родственников, сообщает Politeka.
Государственная надбавка предусмотрена для граждан из числа военнослужащих разных категорий – от рядового состава до офицеров. В то же время действие соответствующей нормы не распространяется на лиц, проходивших срочную службу.
По данным Пенсионного фонда , размер дополнительного обеспечения в настоящее время составляет около 1297 гривен за каждого иждивенца. Средства прилагаются к выплатам за выслугу или назначенным из-за установленной инвалидности.
Основным условием остается полное материальное обеспечение близкого человека. Именно заявитель должен быть основным источником финансовой поддержки для такого члена семьи.
К списку относятся отец, мать пожилого возраста, лицо с инвалидностью, а также нетрудоспособный муж или жена. В отдельных случаях учитывают других близких в соответствии с действующими требованиями.
Если гражданин обеспечивает нескольких иждивенцев, общий объем помощи растет в зависимости от их количества.
Несмотря на предусмотренные законодательством гарантии, назначение не производится автоматически. Для получения денежных средств необходимо пройти установленную процедуру оформления.
В то же время, доплаты для пенсионеров в Винницкой области начисляют только после подачи заявления в соответствующее учреждение и проверки предоставленных документов.
Во время обращения следует подготовить удостоверение личности, налоговый номер, подтверждение родственных связей и справки по факту содержания.
Специалисты советуют заранее проверить комплектность бумаг во избежание дополнительных запросов и сократить сроки рассмотрения дела.
Подробные разъяснения о порядке оформления можно получить в сервисных центрах Пенсионного фонда или через официальные электронные ресурсы.
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