Подорожание проезда в Виннице остается лишь проектом, который ожидает дальнейшего рассмотрения и согласования.

Подорожание проезда в Виннице вызвало дискуссию вокруг возможного роста стоимости поездок по городским маршруткам до 30 гривен, передает Politeka.

Перевозчики передали в городской совет проект расчетов, где фигурирует повышение отдельных пригородных рейсов до 35 гривен. Пока документ находится на этапе общественного обсуждения, поэтому окончательное решение еще не принято.

Инициаторы изменений отмечают, что действующие расценки не пересматривались с 2022 года. За это время существенно выросли расходы на горючее, обслуживание транспорта и оплату труда водителей. В пояснениях также указывается на увеличение минимальной зарплаты и общее подорожание ресурсов.

По данным представленного проекта, в настоящее время задействованы десятки предприятий и более двухсот единиц подвижного состава. При сохранении действующих условий компании предупреждают о риске сокращения рейсов и увеличении интервалов движения.

Отдельно рассматриваются варианты: сохранение нынешней цены с компенсацией из бюджета или постепенный пересмотр стоимости с учетом экономических показателей. Возможен также компромисс между сторонами.

На фоне обсуждения сравнивают ситуацию в других городах. В Киеве и Одессе поездка стоит около 20 гривен. Во Львове действует дифференцированная система оплаты, где безналичный расчет дешевле. У Днепра есть фиксированный тариф в пределах 23 гривен. Житомир и Черновцы остаются среди более дешевых вариантов, тогда как у Черкасс высокий уровень оплаты.

Если предложенные показатели будут утверждены, Винница окажется среди городов с высокой стоимостью городских поездок в Украине.

Подорожание проезда в Виннице остается лишь проектом, который ожидает дальнейшего рассмотрения и согласования.

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