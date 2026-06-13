Право на получение выплаты в Винницкой области имеют не все пенсионеры, а только соответствующие определенным категориям.

Часть пенсионеров в Винницкой области может претендовать на дополнительное пособие, однако о существовании некоторых выплат знают далеко не все, сообщает Politeka.net.

В ПФУ напоминают, что отдельные денежные пособия и доплаты назначаются автоматически, тогда как для получения других необходимо самостоятельно обратиться в соответствующий орган и представить пакет документов, подтверждающий право на помощь. Одной из таких форм поддержки является ежемесячная денежная выплата для граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе из-за состояния здоровья.

Она предусмотрена законодательством , в частности, пунктом 6 статьи 8 Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью». По состоянию на 2026 год размер такой помощи составляет 1038 гривен в месяц.

Право на получение выплаты в Винницкой области имеют лица с инвалидностью I группы, одинокие пенсионеры, которые не могут самостоятельно обеспечивать собственный уход, а также пенсионеры с инвалидностью ІІ и ІІІ групп по достижении пенсионного возраста при наличии соответствующего медицинского заключения.

Для ее назначения необходимо обратиться в ПФУ с заявлением и предоставить документы, подтверждающие необходимость постоянного постороннего ухода. Одиноким тоже нужно документально подтвердить свой статус.

Специалисты обращают внимание, что действующее законодательство не позволяет одновременно получать эту выплату и государственную социальную помощь по уходу. Именно поэтому перед оформлением документов жителям Винницкой области рекомендуют выяснить, какой вид поддержки будет более выгодным в конкретном случае.

Кроме того, украинское законодательство предусматривает отдельные доплаты для пенсионеров, содержащих нетрудоспособных членов семьи. Речь идет как о детях до 18 лет, так и о взрослых членах семьи, которые из-за состояния здоровья не могут работать и нуждаются в материальном обеспечении.

Для гражданских пенсионеров размер такой доплаты составляет 150 гривен на каждого ребенка до 18 лет. В то же время для военных пенсионеров предусмотрена значительно большая финансовая поддержка. В 2026 году размер поддержки для этой категории граждан достигает 1297,50 гривны на каждого нетрудоспособного иждивенца.

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