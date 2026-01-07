График отключения газа на 8 января в Черновицкой области создаст некоторые неудобства для многих местных жителей.

График отключения газа на 8 января в Черновицкой области будет введен в связи с проведением плановых ремонтных работ на газопроводах, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа на 8 января в Черновицкой области предусматривает временное прекращение подачи голубого топлива для жителей ряда улиц села Оршевцы Кицманского района.

По сообщению газовой службы, ремонтные работы начнутся 8:01 в 09:00 и продлятся до 18:00 8:01. В настоящее время временно не будет газоснабжения на таких улицах:

Яровая, Дружбы, Кобылянской, Механизаторов, Ивасюка, Зеленая, Черемуха, В.Черновола, Нагорная, В.Симаки, Ю.Федьковича, Василия Стуса, Н.Черновчан и Н.Яремчука.

Местным жителям советуют заранее перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не пользоваться ими до завершения работ.

График отключения газа на 8 января в Черновицкой области был обнародован заранее, чтобы жители могли подготовиться к временным бытовым неудобствам и избежать аварийных ситуаций.

Во время ремонтных работ специалисты компании будут проверять герметичность газопроводов и исправность счетчиков, а также проводить профилактические работы, позволяющие предотвратить аварийные ситуации в дальнейшем.

Возобновление подачи состоится после окончания работ и обследования внутридомовых систем газоснабжения, чтобы убедиться в безопасном использовании голубого топлива жителями.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области: что нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Черниговской области: какие товары исчезают с прилавков.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области: из-за чего переселенцы могут потерять выплаты.