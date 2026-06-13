Новая система оплаты проезда в Кропивницком рассматривается как первый шаг к полной автоматизации учета поездок и переходу на безналичную модель.

В городе стартовала новая система оплаты проезда в Кропивницком , которая уже работает в тестовом формате на части электротранспорта и готовится к полному запуску, передает Politeka.

С 11 июня около трех десятков троллейбусов получили оборудование для бесконтактного расчета. Валидаторы установили на входах и выходах салонов, поэтому пассажиры могут оплачивать поездки банковской картой, смартфоном через NFC или специальной картой горожанина. Наличный вариант пока остается доступным.

До конца июля систему планируют расширить на весь городской подвижной состав как троллейбусы, так и автобусные маршруты. Техническое внедрение обеспечивает компания из группы EasyPay, устанавливающая оборудование, запускающая цифровую платформу и подключающая мониторинг движения.

Оператор также будет аккумулировать платежи и распределять средства между перевозчиками. В системе предусмотрена GPS-отслеживание, видеофиксация и аналитика пассажиропотока, что позволит оценивать загруженность маршрутов и долю льготных поездок.

По словам представителей компании, инвестиции в запуск производятся за собственные ресурсы без дополнительного финансирования из городского бюджета. Параллельно идет подготовка к полноценной эксплуатации до конца июля, как подтверждают в городском совете.

Финансовая модель также предусматривает разницу в зависимости от способа расчета: в троллейбусе ориентировочная сумма составит около 12 гривен при безналичном методе и 15 при наличных. Для автобусов - 20 и 23 гривны соответственно. Окончательные тарифы проходят согласования и публичные обсуждения.

Отдельно рассматривается дальнейшая реорганизация персонала: кондукторы пока остаются, однако в перспективе их функции могут быть изменены на контрольные.

В планах города также запуск «карты горожанина», которая объединит оплату поездок, доступ к льготам и ряд городских сервисов. Она может интегрироваться с административными и социальными услугами, а также с цифровыми обращениями жителей.

В рамках этой реформы новая система оплаты проезда в Кропивницком рассматривается как первый шаг к полной автоматизации учета поездок и переходу на безналичную модель по всему городскому транспорту.

Источник: gre4ka.info

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