Финальное решение о подорожании проезда в Тернополе уже учитывает как финансовые факторы, так и социальные гарантии.

С 13 июня в Тернополе вводится подорожание проезда , передает Politeka.

В общественном транспорте меняются тарифы, которые теперь будут колебаться в пределах от 19 до 26 гривен за поездку.

Решение утвердил исполнительный комитет городского совета 11 июня. Новые условия будут одинаково действовать для коммунальных и частных перевозчиков, без распределения по типу транспорта.

Оплата будет зависеть от способа расчета. Самый низкий тариф - 19 гривен - установлен для пользователей электронной "Социальной карты Тернополя". За неперсонифицированный электронный билет придется оплатить 23 гривны. Максимальная сумма – 26 гривен – предусмотрена при оплате банковской картой или через NFC-устройство.

В городской администрации объясняют корректировку ростом затрат на энергоносители, топливо, запчасти и повышением социальных стандартов. Дополнительно учтены результаты аудита и обсуждений с жителями.

Также отмечается, что экономически обоснованная себестоимость значительно выше новых тарифов: автобусные перевозки оценивают в 26,7 гривны, троллейбусные - в 31,6.

Отдельно предусмотрены льготы. Ученики и студенты общины продолжат бесплатно пользоваться троллейбусами и коммунальными автобусами при наличии соответствующих карт. В частном транспорте для них будет действовать 50%-ная скидка.

Кроме того, сохраняется бесплатный проезд для 29 категорий льготников, в том числе пенсионеры, люди с инвалидностью и участники боевых действий.

Финальное решение о подорожании проезда в Тернополе уже учитывает как финансовые факторы, так и социальные гарантии отдельных групп населения.

Источник: suspilne

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