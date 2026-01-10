Обмеження руху транспорту в Чернівцях введено через масштабний капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста, повідомляє Politeka.
Як проінформували на офіційному сайті Чернівецької міської ради, обмеження руху транспорту в Чернівцях торкнулося двох вулиць – Бережанської та Золочівської.
Роботи вже розпочалися на ділянці від будинку №74 на вулиці Бережанській до будинку №88 на вулиці Золочівській. Це спичинило часткове обмеження руху для всіх транспортних засобів у Чернівцях.
Таке рішення ухвалено відповідно до розпоряджень міського голови. Відповідно до нього, роботи триватимуть. в період з 8 січня до 1 липня 2026 року. Тож містянам доведеться терпіти тривалі незручності.
Міська влада зобов’язала розробити схему об’їзду, яку погодили із Управлінням патрульної поліції в Чернівецькій області. Також передбачено встановлення дорожніх знаків згідно з погодженою схемою, щоб водії могли безпечно об’їжджати закриті ділянки.
Влада наголошує, що перевізники всіх форм власності повинні організувати курсування громадського транспорту з урахуванням перекриття.
Ремонт вулично-дорожньої мережі передбачає оновлення покриття та інфраструктури на проблемних ділянках, що дозволить підвищити безпеку та комфорт для водіїв і пішоходів.
Місцева влада закликала водіїв планувати поїздки заздалегідь та користуватися альтернативними шляхами, щоб уникнути заторів і забезпечити безпечний проїзд під час ремонтних робіт.
Для громадського транспорту передбачено зміни маршрутів автобусів, щоб пасажири могли дістатися до необхідних локацій без затримок.
