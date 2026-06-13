Ограничения будут введены в соответствии с утвержденными графиками отключения света в Николаевской области на 14 июня.

По десяткам адресов в Николаевской области на 14 июня вводят графики отключения света из-за плановых работ в электросетях, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области 14 июня направлены на обеспечение дальнейшей стабильной работы сетей. Благодаря плановым работам, удается поддерживать надлежащее техническое состояние оборудования, продлевать срок его эксплуатации и уменьшать количество непредвиденных аварийных ситуаций.

Как сообщили в Николаевоблэнерго, вводятся дополнительные графики отключения света в Николаевской области. Ограничения продлятся в части населенного пункта Новопавливка. Обесточение будут действовать с 08:00 до 17:00 по отдельным адресам:

улица Зарична 4, 5, 9, 13

В селе Велыка Солона с 08:00 до 17:00 часов будут выключать свет в части домов. В частности, электричество исчезнет на улицах:

Ныжня 16, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 39, 41

Паркова 1, 1Б, 3, 5, 6, 7, 11А

Центральна 356

14 июня с 08.00 до 17.00 будут выключать электричество в населенном пункте Врадиивка. Ограничения будут продолжаться только на следующих улицах:

Вызволення 54, 56, 57, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122

Заводська 77, 79, 81, 81А, 85, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114А, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 132А, 134, 136, 140, 142, 144, 146

Магистральна 94, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 143, 149, 145

Незалежности 210, 218, 220, 222, 224, 225, 227, 228, 231.

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