Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области позволяет предприятию компенсировать фактические расходы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области вступило в силу в городе Южноукраинск с января 2026 года, сообщает Politeka.

Решение касается оплаты за централизованное водоснабжение и водоотвод.

Информацию обнародовал городской совет на официальном ресурсе. Инициатором изменений выступило коммунальное предприятие «Теплоснабжение и водоканализационное хозяйство» после анализа финансовых затрат, связанных с ростом стоимости электроэнергии, услуг Южноукраинской АЭС и обновлением социальных стандартов.

Согласно новым расчетам, кубометр централизованной воды стоит 49,34 гривны по НДС. Ранее потребители платили 43,08 гривны. Водоотвод теперь оценивается в 63,02 гривны с налогом вместо 57,60.

Для оздоровительно-реабилитационного комплекса «Искра» и объектов гидрокомплекса утверждена отдельная ставка — 25,86 гривны за кубометр без НДС. Окончательную корректировку сумм принимает исполнительный комитет городского совета.

В городском совете отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области позволяет предприятию компенсировать фактические расходы, поддерживать работоспособность сетей и своевременно обслуживать оборудование.

При этом стоимость горячей воды и отопления остается неизменной. На эти услуги действует государственный мораторий на период военного положения и шесть месяцев после его завершения.

Жителям советуют внимательно проверять показатели счетчиков, предварительно планировать расходы и следить за официальными сообщениями горсовета. Регулярная оплата счетов, подчеркивают специалисты, обеспечивает стабильное водоснабжение и надежную работу инженерных систем в домах общества.

