Прогноз погоды в Запорожье с 25 февраля по 3 марта обещает переменную облачность, кратковременные осадки и колебания температуры от мороза до плюсовых значений, сообщает Politeka.

Жителям советуют учитывать утренние заморозки и планировать активность в соответствии с погодными условиями.

25 февраля (среда)

Ночь и утро будут морозными, до +0°C, днем ​​температура поднимется до +4°C. Ожидается облачность, возможен мелкий дождь со снегом, который к вечеру ослабеет.

26 числа (четверг)

День продержится пасмурным, без существенных осадков. Температура будет колебаться от 0°C ночью до +2°C днем, ветер 4 м/с.

27-го (пятница)

Днем небо постепенно прояснится, температура днем ​​до +4°C, ночью около 0°C. Осадков не предполагается, ветер слабый, 2-3 м/с.

28-го (суббота)

Утро ясное, днем ​​облачность усилится. Столбик термометра будет колебаться от -1°C до +5°C. Осадков не ожидается, ветер умеренный.

1 марта (воскресенье)

На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Температура днем ​​поднимется до +4°C, ночью до -4°C. Без осадков, ветер 2-3 м/с.

2 числа (понедельник)

Облачная погода продержится весь день. Днем до +7°C, ночью до -1°C, влажность до 88%, ветер 2–3 м/с.

3 марта (вторник)

Стабильная облачность, температура днем ​​до +6°C, ночью около 0°C. Осадков не предполагается, ветер до 4 м/с.

Синоптики отмечают, что для безопасного передвижения по городу и активности на открытом воздухе следует подбирать теплую одежду и обувь с нескользящей подошвой. Также рекомендуется предварительно проверять состояние дорог и общественного транспорта в утренние часы с возможными заморозками.

Актуальные изменения и уточнения можно отслеживать онлайн, чтобы оставаться в курсе прогноза погоды в Запорожье с 25 февраля по 3 марта.

