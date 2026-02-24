Прогноз погоды в Запорожье с 25 февраля по 3 марта обещает переменную облачность, кратковременные осадки и колебания температуры от мороза до плюсовых значений, сообщает Politeka.
Жителям советуют учитывать утренние заморозки и планировать активность в соответствии с погодными условиями.
25 февраля (среда)
Ночь и утро будут морозными, до +0°C, днем температура поднимется до +4°C. Ожидается облачность, возможен мелкий дождь со снегом, который к вечеру ослабеет.
26 числа (четверг)
День продержится пасмурным, без существенных осадков. Температура будет колебаться от 0°C ночью до +2°C днем, ветер 4 м/с.
27-го (пятница)
Днем небо постепенно прояснится, температура днем до +4°C, ночью около 0°C. Осадков не предполагается, ветер слабый, 2-3 м/с.
28-го (суббота)
Утро ясное, днем облачность усилится. Столбик термометра будет колебаться от -1°C до +5°C. Осадков не ожидается, ветер умеренный.
1 марта (воскресенье)
На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Температура днем поднимется до +4°C, ночью до -4°C. Без осадков, ветер 2-3 м/с.
2 числа (понедельник)
Облачная погода продержится весь день. Днем до +7°C, ночью до -1°C, влажность до 88%, ветер 2–3 м/с.
3 марта (вторник)
Стабильная облачность, температура днем до +6°C, ночью около 0°C. Осадков не предполагается, ветер до 4 м/с.
Синоптики отмечают, что для безопасного передвижения по городу и активности на открытом воздухе следует подбирать теплую одежду и обувь с нескользящей подошвой. Также рекомендуется предварительно проверять состояние дорог и общественного транспорта в утренние часы с возможными заморозками.
Актуальные изменения и уточнения можно отслеживать онлайн, чтобы оставаться в курсе прогноза погоды в Запорожье с 25 февраля по 3 марта.
