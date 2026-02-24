Дефицит продуктов в Кировоградской области станет реальностью, если проблема с сезонными кадрами не получит быстрого решения.

Дефицит продуктов в Кировоградской области может усугубиться из-за острой нехватки работников для сбора урожая, передает Politeka.

Аграрный сектор страны входит в сезон с серьезным кадровым провалом, угрожающим ягодным, садовым и тепличным хозяйствам.

По данным Госстата за 2024 год, площадь малинников составляет 5 тысяч гектаров. Если считать по 15 сборщиков на гектар, в пик кампании нужно более 70 тысяч человек только для этой культуры. Отдельно десятки тысяч ищут на голубику и клубнику, еще не менее 100 тысяч — для яблоневых садов.

Глава Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник заявляет: без привлечения иностранцев в 2026 году собрать малину будет сложно. По его словам, сохранить позиции экспортера в таких условиях проблематично.

Основная причина оттока – оплата. В Молдове в день предлагают 25–30 евро. В Польше за килограмм малины платят около 5 злотых. При среднем сборе 50 килограммов в сутки доход может достигать примерно 3000 гривен. Дополнительно предоставляют жилье и компенсируют проезд. Поэтому сезонники выбирают Польшу, Италию, Испанию.

Отечественные хозяйства покрывают только половину потребности внутренним ресурсом. Некоторые компании уже поднимают оплату до 1500 евро в месяц, чтобы удержать людей.

Параллельно бизнес ищет альтернативу. Среди решений самосбор, когда покупатели работают на поле самостоятельно и платят меньше. Крупные производители инвестируют в механизацию: применяют шейкеры для орехов и специальные комбайны.

Рекрутинговые агентства фиксируют запросы на кадры из Непала, Индии, Бангладеш, стран Африки. Неквалифицированным работникам предлагают от 500 долларов, водителям и операторам — около 800. В то же время действующие нормы требуют платить иностранцу минимум десять минимальных зарплат и оформлять разрешения через миграционную службу и центр занятости.

В парламенте зарегистрированы инициативы по упрощению процедур. Однако остается конкуренция с российским рынком, давно работающим с азиатским направлением.

Эксперты предупреждают: дефицит продуктов в Кировоградской области станет реальностью, если проблема с сезонными кадрами не получит быстрого решения перед стартом сбора урожая.

