Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области остаются важным элементом поддержки общин.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области предоставляет Всемирная продовольственная программа ООН в рамках гуманитарной поддержки населения, пострадавшего от войны, сообщает Politeka.

Помощь включает несколько форматов. Основной – продуктовые коробки, рассчитанные на 30 дней, покрывающие около 60% месячной потребности в калориях. В состав входят мука, крупы, макароны, растительное масло, консервы, бобовые, овсяные хлопья, сахар и соль.

Отдельно предусмотрены наборы быстрого потребления для людей, которые недавно эвакуировались или не имеют возможности готовить. Такой рацион включает готовые блюда, хлеб и консервы и рассчитан на одного человека примерно на пять дней. Выдачу осуществляют партнеры КПН в транзитных пунктах и ​​отдельных общинах.

Кроме того, организация обеспечивает доставку хлеба, который закупают в местных пекарнях. Его передают в тех же локациях, где раздают продуктовые наборы без дополнительной регистрации.

Также ВПП поддерживает больницы, коллективные центры, заведения по уходу и другие учреждения с собственными кухнями, где находятся уязвимые группы населения. Список таких объектов формируется в сотрудничестве с местными властями и гуманитарными партнерами.

Все продукты проходят проверку качества и безопасности. Около 80% продовольствия закупаются в Украине у сертифицированных поставщиков, а состав наборов может меняться в зависимости от наличия и рекомендаций специалистов.

Таким образом, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области остаются важным элементом поддержки общин. По вопросам получения помощи жителей региона просят обращаться на горячую линию партнера ВПП – благотворительной организации «АДРА» по ​​номеру 0 800 20 13 30.