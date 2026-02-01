Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області дозволяє підприємству компенсувати фактичні витрати.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області набрало чинності у місті Південноукраїнськ із січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення стосується оплати за централізоване водопостачання та водовідведення.

Інформацію оприлюднила міська рада на офіційному ресурсі. Ініціатором змін виступило комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» після аналізу фінансових витрат, пов’язаних із зростанням вартості електроенергії, послуг Південноукраїнської АЕС і оновленням соціальних стандартів.

Згідно з новими розрахунками, кубометр централізованої води коштує 49,34 гривні з ПДВ. Раніше споживачі платили 43,08 гривні. Водовідведення тепер оцінюється у 63,02 гривні з податком замість 57,60.

Для оздоровчо-реабілітаційного комплексу «Іскра» та об’єктів гідрокомплексу затверджено окрему ставку — 25,86 гривні за кубометр без ПДВ. Остаточне коригування сум ухвалює виконавчий комітет міської ради.

У міській раді зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області дозволяє підприємству компенсувати фактичні витрати, підтримувати працездатність мереж і вчасно обслуговувати обладнання.

При цьому вартість гарячої води та опалення залишається незмінною. На ці послуги продовжує діяти державний мораторій на період воєнного стану та шість місяців після його завершення.

Мешканцям радять уважно перевіряти показники лічильників, заздалегідь планувати витрати й стежити за офіційними повідомленнями міськради. Регулярна оплата рахунків, наголошують фахівці, забезпечує стабільне водопостачання та надійну роботу інженерних систем у домівках громади.

