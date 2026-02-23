Графики отключения света в Чернигове на 24 февраля будут охватывать отдельные районы и улицы города.

На 24 февраля вводятся дополнительные графики отключения света в Чернигове, ограничат электричество по десяткам адресов, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в «Черниговоблэнерго».

Появились дополнительные графики отключения света в Чернигове на 24 февраля. Они внедряются через профилактические работы в электросетях города.

С 09:00 до 17:00 будут продолжаться обесточивания в Чернигове. Они охватят дома, расположенные на улицах:

Алєксеева — 47, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 66а, 68, 70, 70а, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78, 80, 82, 84

Анатолия Погрибного — 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 26б, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52

Батюка — 3, 5, 5А, 7, 9

Васыля Будныка — 3–39, 4а, 27а, 27б

Гарамив — 20, 22, 22а

Геологична — 4–55, 57, 59, 61, 67, 69, 12А, 18а, 30а, 34а, 34б, 50а, 51а, 51Б, 51В, 54А

Глухивська — 1–10, 2а, 2б, 3а

Городнянська — 1–11, 13, 15, 17, 19, 21, 8а, 8б, 10а

Дмытра Самоквасова — 1–6

Добровольцив — 5, 5а, 7–31

Елецька — 3–6, 8, 10, 12, 12а, 14б, 16, 16А, 18–24, 20а, 20б

Ивана Выговського — 1–12, 14, 1а, 2а, 11а, 12а

Кастуся Калыновського — 1, 2

Кырыла Розумовського — 48–66, 72–82, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 95А, 97, 97а, 99, 99а, 151, 151а, 153, 153а, 153б, 153В, 155, 155а, 157, 62В, 62г, 74а

Ковпака — 1

Корюкивська — 1

Красносильського — 2–29, 31, 2а, 4а, 8а, 10А, 10б, 14А, 20а, 21а, 21б, 25а, 26а

Кукушанка — 1

Леонида Каденюка — 1–23, 6а, 15а, 17А, 23а

Лугова — 58

Мыру — 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 6б

Мыхалевыча — 15

Молчанова — 1–9, 11, 13, 15, 17, 2а, 5А, 8а

Нафтовыкив — 63–117, 89в, 103а, 103в, 105а, 107А, 109, 109а, 109Б, 111а

Олександра Довженка — 1–6, 8, 8А, 10, 12, 12а, 14, 15

Олександра Тыщынського — 3–34, 36, 38–42, 44, 46, 46б, 48, 49, 4а, 19а, 20а

Пивци — 1, 1А, 1в, 3, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А

Пласту — 3–32, 2а, 18а, 26А

Прывитна — 2–21, 23, 25, 27, 20а, 27а

Сагайдак — 1–24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 1а, 6а, 8а, 10а, 13б, 14А, 15а, 24а

Сагайдак 1-Й — 12, 17

Садова — 11А

Седнивськый — 1, 1а, 3, 3а, 4, 7–11, 14–16, 18, 7а, 8а, 9а, 11а, 13а, 14а, 15а, 17Б

Сонячна-Подусивка — 3–15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 2а, 2Б, 6а, 8а, 14А

Спортывна — 6, 32–69, 71–95, 36а, 48/1, 59А, 62А, 64а, 77а

Старострыженська — 3–23, 6а, 14а, 18а, 23а

Стрилецька — 28

Теробороны — 52а, 52б, 54–81, 83, 85, 87, 89, 91–93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137–139, 141, 141а, 143, 145–147, 149, 151, 153, 155, 159, 54а

Тыха — 3

Федора Уманця — 1–41, 43, 45, 47, 3а, 9А, 19а, 29а, 2/61, 2/170

Чернигивська — 1–25, 1Б, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А

Чернигивськый — 16

Ягидна — 1–25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 18а, 19а, 20а

Ящука — 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23

Графики отключений «Черниговоблэнерго» можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключение в электросетях», а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какая стоимость теперь актуальна.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какая стоимость объявлена.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Чернигове: где можно зарабатывать 27 тысяч гривен.