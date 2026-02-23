Новая система оплаты проезда в Хмельницком станет единственным способом расчета за проезд по всему общественному транспорту.

В Хмельницком официально была введена новая система оплаты проезда, которая постепенно заменяет наличные расчеты во всем общественном транспорте, передает Politeka.

Городские власти сообщают, что теперь пассажиры смогут оплачивать поездки только электронными средствами: банковскими карточками, смартфонами или специальными электронными билетами.

По словам заместителя городского головы Николая Ваврищука, крупногабаритные автобусы практически полностью оборудованы системами безналичной оплаты.

Сегодня обеспечение на 99%, можно сказать, почти на 100%. Возможно, есть отдельные технические нюансы, но все автобусы готовы» , — отметил чиновник.

Малые маршрутки также будут подключены к новой системе в ближайшие недели. Пассажирам советуют заранее адаптироваться к изменениям во избежание неудобств при оплате. Городской совет отмечает, что наличные деньги в транспорте постепенно становится устаревшим способом расчетов и в ближайшее время полностью исчезнет.

Николай Ваврищук подчеркнул, что переход на электронную оплату не только удобен, но помогает контролировать пассажиропоток и точное количество льготников.

"Это позволяет нам понять, сколько людей пользуется транспортом в целом и какие категории пассажиров преобладают", - пояснил он. Сейчас доля пользователей карт меньше, чем ожидали городские власти, но планируется ее постепенное увеличение.

Электронная система также упрощает статистический учет и увеличивает прозрачность работы транспорта. Она позволяет отслеживать загруженность маршрутов, оптимизировать логистику и улучшить обслуживание жителей. По словам заместителя мэра, цифровизация оплаты является ключевым шагом к полному уходу от наличных денег.

В то же время городские власти напоминают, что пассажирам необходимо адаптироваться к изменениям уже сейчас. В скором времени новая система оплаты проезда в Хмельницком станет единственным способом расчета за проезд во всем общественном транспорте. Это позволит сделать перевозку более удобной и современной, а также будет способствовать более эффективному контролю и планированию маршрутной сети.

