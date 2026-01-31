Украинцам следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 1 февраля.

Графики отключения света в Полтавской области на 1 февраля охватят часть населенных пунктов плановых работ в сетях, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

В связи с проведением работ в сетях «Полтаваобленерго» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Они охватят Хмельницкую общину. В частности, в воскресенье электричество будут выключать с 8 до 19 часов в следующих населенных пунктах:

с.Оныщенкы улицы:

Дачна (б. 3),

Лисова (б. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 3 35, 37,

38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57,

59/2, 62, 64).

с.Щербакы улицы:

Богдана Хмельныцького (б. 10),

Весняна (б. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28,

30, 34, 36),

30, 34, 36), пер.Вышневый (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27),

Героив полку Азов (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12),

Зализнычна (б. 6, 9, 11, 12, 13),

Зелена диброва (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22),

Кильцева (б. 11),

Кобзарську (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24),

Кольцова (б. 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21),

Марка Кропывныцького (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38),

Омельныцька (б. 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37),

Революционерив (б. 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25).

с.Федоренкы улица:

Омельныцька (б. 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а, 23Б, 24, 25, 36 35, 37, 39, 40).

с.Радочыны улицы:

Кременчуцька (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24),

Молодижна (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35),

Набережна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52),

Садова (б. 2, 3, 5, 6, 10),

Степова (б. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12),

пер.Тупыковый (б. 1, 2, 3, 4),

Червонои Калыны (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27).

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

