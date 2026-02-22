Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области осуществляется при содействии Министерства социальной политики и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области реализуется через благотворительный фонд «Каритас Львов УГКЦ» в рамках программы поддержки людей постарше, сообщает Politeka.

Ячейкой инициативы стал Центр жизнестойкости «Сильные вместе», где сосредоточились на психологической поддержке и развитии навыков самопомощи.

Участникам предлагают тренинги по снижению стресса, практические упражнения по восстановлению эмоционального равновесия и групповые занятия взаимоподдержки. Формат подразумевает индивидуальные встречи и совместные обсуждения.

В центре работают психолог, социальный специалист и менеджер программ. Специалисты сопровождают посетителей, помогают укрепить внутренние ресурсы и наладить коммуникацию с окружающими людьми.

Отдельное направление включает учебные мероприятия для работников социальной, медицинской и образовательной сфер, а также представителей общественных и религиозных организаций. Это расширяет круг специалистов, способных эффективно реагировать на кризисные ситуации.

По словам организаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области осуществляется при содействии Министерства социальной политики и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Программа направлена ​​на восстановление психологической стойкости, уменьшение тревожности и формирование ощущения стабильности в повседневной жизни.

Актуальные сообщения о мероприятиях и консультациях публикуют на официальных ресурсах фонда, где можно узнать условия участия и график работы.

Организаторы отмечают, что участие в программе является бесплатным и открытым для всех, кто нуждается в поддержке.

