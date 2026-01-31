Українцям слід врахувати час проведення робіт та заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла у Полтавській області на 1 лютого.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 1 лютого охоплять частину населених пунктів черех планові роботи в мережах, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах «Полтаваобленерго» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Вони охоплять Омельницьку громаду Зокрема, в неділю електрику вимикатимуть з 8 до 19 години в наступних населених пунктах:

с.Онищенки вулиці:

Дачна (б. 3),

Лісова (б. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37,

38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57,

59/2, 62, 64).

с.Щербаки вулиці:

Богдана Хмельницького (б. 10),

Весняна (б. 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28,

30, 34, 36),

30, 34, 36), пров.Вишневий (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7а, 12, 23, 27),

Героїв полку Азов (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12),

Залізнична (б. 6, 9, 11, 12, 13),

Зелена діброва (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22),

Кільцева (б. 11),

Кобзарську (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24),

Кольцова (б. 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21),

Марка Кропивницького (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38),

Омельницька (б. 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14а, 14 А, 15, 17, 17А, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37),

Революціонерів (б. 1, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 17, 25).

с.Федоренки вулиця:

Омельницька (б. 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23а , 23Б, 24 , 25, 26а, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40).

с.Радочини вулиці:

Кременчуцька (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24),

Молодіжна (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35),

Набережна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52),

Садова (б. 2, 3, 5, 6, 10),

Степова (б. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12),

пров.Тупиковий (б. 1, 2, 3, 4),

Червоної Калини (б. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 27).

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: ціни сильно зросли.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: хто може розраховувати на надбавку у 2026 році.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві: де і коли можна отримати допомогу.