Подорожание продуктов в Полтавской области в последние недели стало заметным для местных потребителей, так что рассказываем об этом больше.

Подорожание продуктов в Полтавской области зафиксировано на официальном сайте Минфина, сообщает Politeka.

Согласно данным, средняя цена на говядину для приготовления гуляша в феврале 2026 года составила 389,36 грн за килограмм, в то время как в марте она колеблется от 323,89 грн в Metro до 490,00 грн в Megamarket.

Похожая ситуация наблюдается с кисломолочным сыром. Просто наше 9%, средняя цена которого в феврале была 99,12 грн за 300 граммов, а в марте колеблется от 95,00 грн в Metro до 105,40 грн в Megamarket.

Пшено также демонстрирует подорожание продуктов в Полтавской области: средний ценник поднялся с 36,46 грн в феврале до 48,70 в марте, тогда как в разных сетях он колеблется от 44,90 до 52,50 грн за килограмм.

Основные факторы, повлиявшие на подорожание продуктов в Полтавской области, остаются стабильными в последние месяцы.

Война продолжает сокращать поголовье скота и птиц, влияющих на мясные товары. Логистические проблемы и рост стоимости транспортировки повышают цену на товары даже в пределах региона.

Энергетические трудности заставляют производителей пользоваться дорогими генераторами, а газ для теплиц также вырос в цене, что отражается на ценах молочных и овощных товаров.

Дополнительно инфляционные процессы и колебания курса доллара влияют на стоимость импортных компонентов и кормов, а также затраты производителей на заработную плату и электроэнергию.

Эксперты отмечают, что повышение ценников носит комплексный характер и объясняется одновременным влиянием внутренних и внешних экономических факторов.

