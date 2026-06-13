Денежная помощь в Днепропетровской области будет доступна части граждан в 2026 году в рамках государственной программы поддержки ко Дню Независимости Украины, сообщает Politeka.net.

Соответствующие начисления предусмотрены правительственным постановлением №602. Документ определяет размеры финансовой поддержки для социально уязвимых категорий населения, среди которых ветераны, люди с инвалидностью и семьи погибших защитников.

В Пенсионном фонде объяснили, что программа охватывает участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, бывших несовершеннолетних узников нацистских лагерей, а также других граждан, определенных законодательством.

Наибольшая единовременная выплата установлена ​​на уровне 3 100 гривен. Именно такую ​​сумму получат украинцы, у которых есть особые заслуги перед государством.

Для людей с инвалидностью в результате войны предусмотрен отдельный размер поддержки. Лица первой группы могут рассчитывать на 3100 гривен, второй - на 2900, третьей - на 2700 гривен.

В то же время, денежная помощь в Днепропетровской области в размере 1 000 гривен будет начисляться участникам боевых действий, пострадавшим во время Революции Достоинства и отдельным категориям бывших узников мест принудительного содержания.

Для членов семей погибших военнослужащих и ветеранов предусмотрена выплата 650 гривен. Аналогичную сумму получат близкие умерших участников боевых действий или людей с инвалидностью в результате войны при условии соблюдения установленных требований.

Еще 450 гривен государство направит участникам войны, гражданам, принудительно вывозимым на работы во время Второй мировой, а также детям партизан и подпольщиков.

Порядок начисления средств определен постановлением Кабинета Министров №1396. В большинстве случаев перевод состоится автоматически через Пенсионный фонд или уполномоченные структуры без дополнительного обращения получателей.

В то же время, лицам, не состоящим на пенсионном обеспечении и не проходящим службу, необходимо самостоятельно подать документы для оформления государственной поддержки.

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