Власти не планируют спешить с завершением отопительного сезона в Полтавской области даже несмотря на то, что уже наступила календарная весна.

Завершение отопительного сезона в Полтавской области состоится с учетом температурного режима, сообщает Politeka.net.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время брифинга для журналистов после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Завершение отопительного сезона в Украине, в частности, в Полтавской области, в этом году будет зависеть от фактических погодных условий в регионах.

По словам Кулебы, сейчас у государства есть достаточные запасы топлива, а энергетическая система работает стабильно. Именно поэтому власти не планируют спешить с прекращением подачи тепла даже несмотря на то, что уже наступила календарная весна. Для Полтавской области это означает, что отопление будут продолжать подавать до тех пор, пока будут требовать погодные условия.

"Мы готовы работать и до 15 апреля. Будем ориентироваться исключительно на температурный режим", - отметил Алексей Кулеба.

Он также подчеркнул, что система теплоснабжения способна функционировать столько времени, сколько нужно для обеспечения комфортных условий для жителей. Такой подход поможет избежать преждевременного отключения отопления и предотвратить охлаждение жилых домов в период возможных весенних похолоданий.

В то же время, традиционно решение о завершении отопительного сезона в Полтавской области принимают тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд превышает +8°C. Именно этот показатель будет и дальше оставаться основным ориентиром для местной власти при принятии соответствующих решений.

